أخبار عاجلة

العين الثالثة: تحليل مباراة الأهلي وبتروجيت -
العين الثالثة: تقرير عن الإيفواري "كوليبالي" لاعب النادي الأهلي -
العين الثالثة: تحليل الهجمات والتسديدات لمباراة الأهلي والداخلية -
العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة -
ردود الفعل على الضربة الأمريكية في سوريا (رسم بياني) -
قصة زوجين عاشا معًا 71 عامًا وماتا في نفس الساعة: «كانت تنتظر رحيله لترحل» -
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك» -
بالصور- على طريقة "طرازان".. طفلة نشأت بين القردة -
إغلاق بمنى البرلمان في ستوكهولم -
«زيدان»: تنتظرنا 90 دقيقة مليئة بالمعاناة في «الديربي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مسابقة معلومات عامة ورسومات اطفال فى يوم ثقافى بأحدى قرى الشرقية

Google+ Print
مسابقة معلومات عامة ورسومات اطفال فى يوم ثقافى بأحدى قرى الشرقية مسابقة معلومات عامة ورسومات اطفال فى يوم ثقافى بأحدى قرى الشرقية
اكدت نفيسة منصور مصيلحي مديرة مكتبة كفر صقر التابعة لفرع ثقافة الشرقية ان المكتبة نفذت يوم ثقافي فنى بقرية شنيط الحرابوة التابعة لمركز كفر صقر

القى خلالها الشيخ مصطفي محمد مصطفي مفتش اول بالاوقاف محاضرة بعنوان (اثر القرآن علي النفس)
>واضافت اليوم الثقافي تضمن ومسابقة ثقافية فى المعلومات العامة وورشة رسم للأطفال وذلك تحت رعاية محمد مرعي مدير عام فرع ثقافة الشرقية وتحت اشراف دو لت جبر مدير الادارة الثقافية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365