مسابقة معلومات عامة ورسومات اطفال فى يوم ثقافى بأحدى قرى الشرقية

اكدت نفيسة منصور مصيلحي مديرة مكتبة كفر صقر التابعة لفرع ثقافة الشرقية ان المكتبة نفذت يوم ثقافي فنى بقرية شنيط الحرابوة التابعة لمركز كفر صقر

القى خلالها الشيخ مصطفي محمد مصطفي مفتش اول بالاوقاف محاضرة بعنوان (اثر القرآن علي النفس)

>واضافت اليوم الثقافي تضمن ومسابقة ثقافية فى المعلومات العامة وورشة رسم للأطفال وذلك تحت رعاية محمد مرعي مدير عام فرع ثقافة الشرقية وتحت اشراف دو لت جبر مدير الادارة الثقافية