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بالصور ... انطلاق حملة التعريف بأمراض الشتاء لتلاميذ الوادي الجديد

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بالصور ... انطلاق حملة التعريف بأمراض الشتاء لتلاميذ الوادي الجديد بالصور ... انطلاق حملة التعريف بأمراض الشتاء لتلاميذ الوادي الجديد
بدأ مركز إعلام الخارجة بالوادى الجديد اليوم تنفيذ حملة للتعريف بأمراض الشتاء وانواعها وكيفية الوقاية منها تزامنا مع دخول فصل الشتاء وتستهدف طلاب الابتدائية وتستمر أسبوعين.

بدأت فعاليات الحملة بندوة فى مدرسة طلعت ضرغام حاضر فيها أمل محمد على عضو فريق التثقيف الصحى بمديرية الشئون الصحية حيث تناولت أنواع الأمراض التى تصيب الأطفال فى الشتاء وذكرت إن معظمهاتستهدف الجهاز التنفسى مثل نزلات البرد والانفلونزا وأضحت الفرق بين نزلات البرد والانفلونزا والسعال والتهاب الحلق والالتهبات الجلدية والجدرى المائى .

وشرحت أمل أعراض كل مرض على حده وطرق انتقال العدوى حذرت من العادات الغير صحية التى تزيد كعدم تهوية الفصول بشكل جيد وعدم غسل الايدى بالشكل الصحيح وعدم الفصل بين التلاميذ المرضى والاصحاء وناشدت الأمهات بالزام أبنائهن المرضى بالراحة فى المنزل وتغذيتهم بأطعمة غنية بفيتامين c مثل البرتقال واليوسفى والليمون والعسل.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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