بالصور.. مديرية الإسكان بالغربية تكرم المدير العام لبلوغه سن المعاش

نظمت مديرية الإسكان بالغربية، اليوم الاثنين، حفلاً لتكريم المحاسب محمد على عز، مدير عام المديرية، بمناسبة بلوغه سن المعاش، بقاعة اجتماعات ديوان عام المديرية، فى مدينة طنطا، بحضور القائم بأعمال وكيل الوزارة، ومديرى الإدارات، ومديرى العموم والعاملين بالمديرية .

حضر التكريم المهندس فكرى فؤاد القائم بأعمال وكيل الوزارة، والمهندس شريف رشدى مدير الإدارة الهندسية، وحياة رمزى مدير إدارة المراجع الفنية، وفاطمة أبو الفضل مدير إدارة العقود، ونادية شاهين مدير الشئون المالية، واللجنة النقابية، وحشد من العاملين بالمديرية .

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ورحب المحاسب محمد على عز، مدير عام المديرية بالحضور، مؤكدًا أن روح المحبة والأخوة ستظل مستمرة، مشيدًا بالإنجازات التى تمت بفضل التعاون المثمر بين الإدارات المختلفة، وقدم الشكر لمنظمى الحفل مشيدًا بأهمية قيم الوفاء والعرفان بالجميل والتكريم لكل من أخلص خلال مسيرة العمل الوظيفية.

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وأكد "عز" أن الحب أساس النجاح، وهو ما قامت عليه المديرية خلال فترة تواجده بالإدارات، وأشاد بالمشروعات الكبرى التى أنهتها المديرية خدمة للمواطنين، وطالب من العاملين بأن يقدموا قيمة العمل والعطاء على كل شىء، والحفاظ على روح المحبة والتواصل الموجود بينهم، من أجل الارتقاء بالعمل، وأن يحافظوا على ما بينهم من أخوة ومحبة.

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وقدمت اللجنة النقابية للعاملين بمدينة الإسكان، درع النقابة هدية تذكارية للمدير العام، وكلمة شكر وثناء على دوره لنجاح العمل النقابى خلال فترة توليه كمدير عام.



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