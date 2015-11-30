بالصور.. الإدارة القانونية بجامعة الإسكندرية تنظم ندوة عن مكافحة الفساد

نظمت اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد فى وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بجامعة الإسكندرية، ندوة بعنوان "دور الإدارات القانونية فى مكافحة الفساد" بقاعة الدكتور جلال العدوى بمقر كيلة الحقوق جامعة الإسكندرية، ظهر اليوم، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس وممثلى الإدارات القانونية بالكليات.

وقال الدكتور فايز حسين رئيس قسم تاريخ النظم بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، فى كلمته بالندوة "إن اللجنه تستمد اختصاصها من المادة 218 فى الدستور المصرى، حيث نص الدستور على أن الدولة تلتزم بمكافحة الفساد بالتنسيق مع الهيئات والأجهزة الرقابية الخاصة بذلك".

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وأشار إلى أهمية دور محامىِّ الإدارات القانونية وأحقيتهم فى ممارسة أعمال هيئة قضايا الدولة من تمثيل الجهة أمام القضاء، والتحقيق فى المخالفات الإدارية، مثل النيابة الإدارية، وبعض أدوار مجلس الدولة فى صياغة مشروعات العقود وإصدار الفتاوى.

وأضاف المستشار أحمد خليفها، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة الإسكندرية، أن اللجنة دورها اقتراح تعديل المواد التى تكافح الفساد فى عدة قوانين أبرزها "قانون تنظيم الجامعات، قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، قانون المناقصات والمزايدات، وغيرها من القوانين التى تراها اللجنة بعد المناقشات.

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وطالب "يوسف عيد" المحامى ومدير عام إدارة التحقيقات والتأديب بجامعة الإسكندرية أثناء كلمته بالندوة بوجود رقابة استباقية لمكافحة الفساد، وبتشكيل لجان تسمى "لجان الضبطية الإدارية" تلك اللجان يكون من بين مهامها مفاجأة كافة المواقع التابعة للجامعة، للوقوف على مظاهر الفساد والسلبيات فيه.

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وأكد "محمد مهران" محامى بجامعة الإسكندرية، على أهمية استقلال محامىِّ الإدارات القانونية، وتطبيق نص المادة 138 من الدستور، ووجود ضمانات حقيقية لمحامىِّ الإدارات القانونية تحميهم أثناء القيام بأعمالهم.

يذكر أن اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد تشكلت من الأستاذ الدكتور محمد كمال بقسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق، والدكتور فايز حسين رئيس قسم تاريخ النظم بكلية الحقوق، والدكتور رأفت حمزة الأستاذ بكلية التربية الرياضية، سمية الميدانى أمين عام الجامعة، محمد زكريا أمين عام مساعد الجامعة.