سكرتير عام محافظة أسيوط يعلن انطلاق حملة "عام دراسى بلا عنف"

أعلن اللواء ماجد عبد الكريم، سكرتير عام محافظة أسيوط، انطلاق حملة "عام دراسى بلا عنف"، ضمن مشروع مناهضة العنف بالمدارس الذى تنفذه هيئة تريدزوم بأسيوط على هامش الاحتفال بأعياد الطفولة، وذلك بحديقة الفردوس بمدينة أسيوط، بحضور عبد الفتاح أبو شامة، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد فؤاد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وحاتم قطب، مدير مكتب هيئة تريدزوم بصعيد مصر ، وميرفت محمد، مدير إدارة التنسيق والتعاون الدولى بالمحافظة.

وأشاد السكرتير العام بمواهب الأطفال فى تنفيذ الرسومات والأعمال الفنية المختلفة والمعبرة عن مناهضة العنف فى المدارس، موضحًا أنه يجب تفعيل المباردة بكافة الإدارات على مستوى المحافظة بما لها من إيجابيات والحفاظ على حقوق الطفل ورعايته والاهتمام به والحد من التسرب من التعليم والقدرة على التكيف من المجتمع ونتطلع إلى تطبيق هذه الوثيقة فى كل محافظات مصر العربية.

وأشار حاتم قطب، مدير مكتب هيئة تريدزوم بصعيد مصر ومقرر فرع المجلس القومى لشئون الإعاقة بالمحافظة، إلى أن مشروع مناهضة العنف المدرسى بمحافظة أسيوط والذى تنفذه الهيئة اختتم عامه الأول بنجاح وجاءت اللحظة التى يتم فيها الإعلان عن تدشين حملة "عام دراسى بلا عنف" داخل محافظة أسيوط بمشاركة الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور ولجان الحماية التى تم تشكيلها بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة وبمشاركة قيادات التربية والتعليم والشئون الاجتماعية والشباب والرياضة ورؤساء المراكز والأحياء، مشيرًا إلى الدور البارز لمؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية الشريكة ومنها منظمة اليونيسيف.

وأشار إلى أن الاحتفالية الكبرى لحملة "عام دراسى بلا عنف" على هامش الاحتفال بأعياد الطفولة سيتم تنفيذها يوم الأربعاء المقبل بقاعة النيل للمؤتمرات بجامعة أسيوط بحضور القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة والطلاب والمعلمين المشاركين فى الحملة من خلال عرض لأهم الفعاليات التى تم تنفيذها خلال الشهور الماضية وأهم أعمال الأطفال وورش العمل والدورات التدريبية التى تم تنفيذها للمعلمين ومجالس الآباء والمعلمين.

شهد المهرجان تقسيم الأطفال إلى عدة مجموعات للمشاركة فى ورش عمل وتنفيذ أعمال ترفيهية وفنية وتشكيلية وكتابة عبارات "لا للعنف" و"عام دراسى بلا عنف" وصور للأطفال والألعاب المختلفة بمشاركة عدد من تلاميذ وأطفال المدارس والمعلمين لتنمية قدراتهم العقلية والذهنية وتشجيعهم على التعاون والعمل، وردد الأطفال المشاركون فى المهرجان شعارات لمناهضة العنف منها "مش هقدر أحلم وأكون.. طول ما العنف مالى الكون" و"يلا نقول للعنف لا.. يلا نقول لا وده حق".

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