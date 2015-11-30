مدير أمن الغربية يتفقد اللجنة العامة للانتخابات قبل ساعات من جولة الإعادة

تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، يرافقه اللواء أحمد عبد الوهاب، مساعد المدير للأمن العام، والعميد مهند أبو ليمون، رئيس قسم شرطة المرافق، والعميد نصر الله سكر، رئيس قسم الترحيلات، خدمات تأمين اللجنة العامة للانتخابات بالغربية، ومقرها مجمع محاكم طنطا، قبل ساعات من انطلاق جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية فى مرحلتها الثانية.

وشدد مدير الأمن على اليقظة وعمل حرم آمن للخدمات وإحكام السيطرة على الشوارع المؤدية إلى المحكمة والتفتيش الدقيق لها وإعادة التنبيه على ضرورة استكمال منظومة المراقبة عن طريق تركيب كاميرات. ووجه مدير الأمن الضباط والأفراد بضرورة اليقظة فى ظل الظروف الراهنة التى تتعرض لها البلاد والظهور بمظهر لائق وحسن معاملة المواطنين أثناء إجراء العملية الانتخابية واحترام حقوق الإنسان وعدم التجاوز وضبط النفس وتنفيذ القانون بكل حزم وحسم.

يذكر أن جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية ستجرى غدًا الثلاثاء وبعد غدٍ الأربعاء بالمحافظة فى دوائر انتخابية تضم 702 مركز انتخابى داخل 1417 لجنة فرعية لاختيار 24 نائبا من بين 48 مرشحًا يخوضون جولة الإعادة ويبلغ عدد من لهم حق التصويت 3 ملايين و129 ألفا و134 ناخبا.

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ويتنافس فى جولة الإعادة بالغربية 48 مرشحا لحصد 24 مقعدا حيث يصوت 3 ملايين و129 ألفا و134 فى 1417 لجنة فرعية بإشراف 702 مركز انتخابى وتقسم مقاعد المحافظة بواقع "مقعدين" فى 3 دوائر و3 مقاعد فى الـ 6 دوائر الأخرى.

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ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 99 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء ودائرة كفر شكر بالقليوبية من الجولة الأولى - بـ 13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

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وفى نظام القوائم حصدت "فى حب مصر" الـ 120 مقعدا بالقطاعات الأربعة "القاهرة،الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا".

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ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر

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