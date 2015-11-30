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حلم الأوليمبياد – البدري يدرس تعديل تشكيل مصر ضد نيجيريا ' فاعلية هجومية '

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حلم الأوليمبياد – البدري يدرس تعديل تشكيل مصر ضد نيجيريا ' فاعلية هجومية ' حلم الأوليمبياد – البدري يدرس تعديل تشكيل مصر ضد نيجيريا ' فاعلية هجومية '

يدرس حسام البدرى المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي إجراء بعض التعديلات على تشكيل الفريق خلال مواجهة نيجيريا يوم الأربعاء المقبل.

وتعادل منتخب مصر في أول مبارياته بالمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة مع الجزائر 1-1، فيما تغلبت نيجيريا على مالي 3-2.

وخاض منتخب مصر مباراة الجزائر بدون مهاجم صريح مكتفيا بوجود أكثر من لاعب يمتاز بالمهارات الفردية مثل كهربا ومصطفى فتحي ورمضان صبحى وكريم نيدفيد.

ويرى البدرى ضرورة إجراء تغييرات طفيفة أمام نيجيريا من أجل زيادة الفاعلية الهجومية داخل منطقة الجزاء عن طريق وجود مهاجم صريح.

على جانب اخر يحاول البدرى خلق دوافع جديدة للاعبين لإخراجهم من الحالة السيئة بعد التعادل مع الجزائر، وهو ما يجعل مباراة نيجيريا مصيرية للغاية.

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