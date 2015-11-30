خبر في الجول - شيكا ومروان محسن لن يشاركان ضد الترجي

استبعد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومروان محسن من قائمة الفريق أمام الترجي التونسي.

ويلتقي الإسماعيلي مع الترجي وديا على ملعب الشاذلي زويتن بالعاصمة التونسية في ثاني مباريات الدراويش الودية في إطار معسكره الودي.

وقال ميدو لـFilGoal.com إن استبعاده للاعبين جاء لتوفير الراحة لكلاهما رغم مشاركتهما فى التدريبات مع الفريق وخوضهما تدريبات تأهيلية.

وتابع "لابد من اكتمال شفاء أي لاعب نهائيا قبل الدفع به فى المباريات حتى لا تحدث أي انتكاسة في إصابته".

وكان شيكا قد شارك لقاء الفريق أمام الإفريقى التونسي في حين لم يلعب مروان محسن هذه المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.