أخبار عاجلة

العين الثالثة: تحليل مباراة الأهلي وبتروجيت -
العين الثالثة: تقرير عن الإيفواري "كوليبالي" لاعب النادي الأهلي -
العين الثالثة: تحليل الهجمات والتسديدات لمباراة الأهلي والداخلية -
العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة -
ردود الفعل على الضربة الأمريكية في سوريا (رسم بياني) -
قصة زوجين عاشا معًا 71 عامًا وماتا في نفس الساعة: «كانت تنتظر رحيله لترحل» -
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك» -
بالصور- على طريقة "طرازان".. طفلة نشأت بين القردة -
إغلاق بمنى البرلمان في ستوكهولم -
«زيدان»: تنتظرنا 90 دقيقة مليئة بالمعاناة في «الديربي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ميدو لـ في الجول: هناك خطأ فني حذرت اللاعبين منه.. ولقاء الترجي تجربة مختلفة

Google+ Print
ميدو لـ في الجول: هناك خطأ فني حذرت اللاعبين منه.. ولقاء الترجي تجربة مختلفة ميدو لـ في الجول: هناك خطأ فني حذرت اللاعبين منه.. ولقاء الترجي تجربة مختلفة

قال أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للاسماعيلي إن لقاء الترجي مختلف عن مواجهة الإفريقي تماما في تحضير الدراويش لما تبقى من موسم الدوري المصري.

ويلتقى الإسماعيلي مع الترجي يوم الثلاثاء على ملعب الشاذلي زويتن في العاصمة التونسية.

وأوضح ميدو لـFilGoal.com "الترجي يعتمد على اللعب القوي مع التزام خططي ووعي كبير في أرض الملعب".

وأضاف "من خلال ذلك سأغير اسلوب اللعب في الإسماعيلي".

وأشار ميدو إلى اهتمامه بتصحيح خطأ فني وقع فيه الفريق أمام الإفريقي في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وأفصح "كنت أرغب في ألا تتراجع خطوطنا في الملعب بعدما سجلنا هدفا. وكنت أرغب في جعل الفريق يلعب بخطوط متقاربة أكثر، والعمل على تطوير الخطة لتسجيل المزيد من الأهداف".

وشدد "كل ما أتمناه أمام الترجي التونسي أن نخرج من اللقاء بلا إصابات".

وأتم "مثل تلك المباريات تعود بالفائدة على الإسماعيلي، لأنها تمنح الفريق خبرات كبيرة تنعكس عليه فيما بعد في مواجهاته المحلية"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع