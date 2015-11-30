ميدو لـ في الجول: هناك خطأ فني حذرت اللاعبين منه.. ولقاء الترجي تجربة مختلفة

قال أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للاسماعيلي إن لقاء الترجي مختلف عن مواجهة الإفريقي تماما في تحضير الدراويش لما تبقى من موسم الدوري المصري.

ويلتقى الإسماعيلي مع الترجي يوم الثلاثاء على ملعب الشاذلي زويتن في العاصمة التونسية.

وأوضح ميدو لـFilGoal.com "الترجي يعتمد على اللعب القوي مع التزام خططي ووعي كبير في أرض الملعب".

وأضاف "من خلال ذلك سأغير اسلوب اللعب في الإسماعيلي".

وأشار ميدو إلى اهتمامه بتصحيح خطأ فني وقع فيه الفريق أمام الإفريقي في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وأفصح "كنت أرغب في ألا تتراجع خطوطنا في الملعب بعدما سجلنا هدفا. وكنت أرغب في جعل الفريق يلعب بخطوط متقاربة أكثر، والعمل على تطوير الخطة لتسجيل المزيد من الأهداف".

وشدد "كل ما أتمناه أمام الترجي التونسي أن نخرج من اللقاء بلا إصابات".

وأتم "مثل تلك المباريات تعود بالفائدة على الإسماعيلي، لأنها تمنح الفريق خبرات كبيرة تنعكس عليه فيما بعد في مواجهاته المحلية"