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صور | 3 مدربين في القائمة النهائية للفوز بـ«الكرة الذهبية»

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صور | 3 مدربين في القائمة النهائية للفوز بـ«الكرة الذهبية» صور | 3 مدربين في القائمة النهائية للفوز بـ«الكرة الذهبية»

سامباولي و بيب جوارديولا ، و لويس إنريكي

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” اليوم الإثنين عن قائمة المدربين النهائية المرشحين للفوز بلقب أفضل مدرب لهذا العام والذين سينافسون على لقب الكرة الذهبية.
> ضمت القائمة كل من المدير الفني لمنتخب تشيلي خورخي سامباولي و المدير الفني لنادي بايرن ميونخ جوسيب جوارديولا ومدرب نادي بشلونة لويس إنريكي.
> ويبدو لويس إنريكي الأقرب للتتويج باللقب بعد أن تمكن من قيادة نادي البرسا للفوز بأربعة بطولات هذا الموسم لعل أهمها لقب دوري أبطال أوروبا.
> ويأتي ثانيا مدرب النادي البافاري الأسباني جوارديولا والذي تمكن من تحقيق لقبين هما الدوري الألماني وكأس ألمانيا فيما ستكون حظوظ سامباولي في ظل حصوله على لقب كوبا أمريكا لهذا العام بعد التتويج الذي إنتظرته الجماهير التشيلية كثيرًا. ومن المنتظر أن يُعلن بشكل رسمي عن هوية الفائز بلقب الكرة الذهبية لفئة المدير الفني خلال يوم 11 من شهر يناير القادم في العام الجديد.

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