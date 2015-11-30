«توني فيجنز»: اختطاف 11 عاملا تونسيا في ليبيا

تعرض 11 عاملا تونسيا للاختطاف في ليبيا من قبل مسلحين للضغط على الحكومة التونسية للإفراج عن سجين ليبي.

وأوضح موقع “توني فيجنز” التونسي الناطق بالفرنسية، حسب مانقلت شبكة “سكاي نيوز”، أن العمال التونسيين جرى اختطافهم ليلة الأحد.

وأضاف أن الخاطفين يطالبون بالإفراج عن قريب لهم اعتقل في ولاية مدنين، بجنوب تونس، يدعى حسن محمد علي بن تبش.

وأدين السجين الليبي بعامين من السجن ، إثر ضلوعه في قضية مرتبطة بالمخدرات، ويقضي عقوبته في سجن مدني.

وقال الصحفي التونسي، أنيس بن عثمان، إن شقيقه، هيكل بن عثمان، يوجد بين المخطوفين، وإنه كان يعمل طباخا في مطعم تابع لمصفاة نفطية بمدينة الزاوية الليبية.

وذكرت إذاعة “شمس” التونسية أن أهالي المخطوفين لا زالوا ينتظرون تحركا من وزارة الخارجية لإنقاذ أبنائهم من أيدي الخاطفين.

وكانت تونس قد أعلنت إغلاق حدودها مع ليبيا لمدة أسبوعين، عقب هجوم إرهابي على حافلة للأمن الرئاسي، أفضت إلى مقتل 13 شخصا، في ثالث هجوم تشهده البلاد، خلال العام الجاري.