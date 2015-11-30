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فيديو | لأول مرة.. بان كي مون «متفائل» ولم يعرب عن قلقه عقب قمة المناخ

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فيديو | لأول مرة.. بان كي مون «متفائل» ولم يعرب عن قلقه عقب قمة المناخ فيديو | لأول مرة.. بان كي مون «متفائل» ولم يعرب عن قلقه عقب قمة المناخ

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون

على غير العادة، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن تفائله عقب قمة المناخ، المنعقدة في باريس، وقال أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون أنه “متفائل بشكل عقلاني” بشأن اتفاق تغير المناخ الذي ستعتمده الدول الأعضاء في مؤتمر المناخ في باريس COP 21.

جاء ذلك في حوار مع موفدة قسم شؤون الإعلام إلى باريس، ستفاني كوتريكس، عشية افتتاح المؤتمر في العاصمة الفرنسية. وقال، “أنا متفائل بشكل عقلاني ومقتنع بأن زعماء العالم سيتبنون اتفاق تغير مناخ عالمي وطموح جدا في مؤتمر المناخ COP 21. نحن نعمل بجهد كبير، ومنذ وقت طويل جدا. وقت العمل هو الآن.

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