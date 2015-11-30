طالب بكلية الشرطة يصيب 3 مواطنين بالرصاص بسبب أسبقية المرور بالمحلة

أصيب 3 أشخاص برش خرطوش، بعد أن أطلق طالب بكلية الشرطة عيارا ناريا من بندقية خرطوش خاصة بصديقه طالب بالصف الثالث الثانوية، على عدد من المواطنين، إثر مشاجرة نشبت بينهم للخلاف على أسبقية المرور بالسيارات، بجوار نادى بلدية المحلة أثناء مرور زفة عروسين، تم ضبط المتهم وصديقه والتحفظ على البندقية الخرطوش.

تلقى العميد طارق عطوية مأمور قسم أول المحلة، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بالشارع المجاور لنادى بلدية المحلة وإطلاق أعيرة نارية.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم لمكان البلاغ، وتبين من التحريات التى أشرف عليها العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، نشوب مشاجرة بين "أحمد.ع.ا"– طالب بالفرقة الثالثة بكلية الشرطة وصديقه "مؤمن.ص.ا" طالب بالصف الثالث الثانوى "طرف أول"، وبين عدد من المواطنين المشاركين فى زفة عروسين بمحل الواقعة للخلاف على أسبقية المرور بالسيارات، قام على إثرها المتهم طالب كلية الشرطة بإخراج بندقية خرطوش خاصة بصديقه المتهم الثانى، وأطلق عيارا ناريا صوب الطرف الثانى، ما أسفر عن إصابة 3منهم برش خرطوش تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهما بكفالة 20ألف جنيه لكل منهما.