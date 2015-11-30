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حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 2015/12/1

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حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 2015/12/1 حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 2015/12/1

على الجانب المهنى:


>قد تشعر أنك تبذل جهداً كبيراً ولكن لا تحصل على ما تريد فى المقابل، فاعلم أنه لا أحد يأخذ كل شىء وعليك أن تستمر على تقديم أفضل ما لديك، وبذل المزيد من الجهد باستمرار حتى لا تنتابك الطاقة السلبية وتؤثر عليك وتمنعك من إتمام كل المهام المطلوبة منك بدقة وإتقان.

على الجانب العاطفى:


>قد تتعرضين لطلب خطوبة أو زواج فى الفترة القادمة، لذلك حاولى أن تتركى نفسك للظروف، واتركى فرصة لشريك الحياة لكى يثبت لكِ حبه ونبل أخلاقه ومشاعره الدافئة تجاهك.

على الجانب الصحى:


>عصبيتك وانفعالتك غير المبررة قد تكون مؤذية لصحتك، ولذلك عليك أن تنتبه، وكن حذراً وتجنب الإهمال الذى يمكنه التأثير بشكل سيئ على حالتك أكثر وأكثر.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:


>يرى علماء الفلك أن هذا العام بالنسبة لمواليد برج الثور هو عام الأحداث غير المستقرة على الصعيد المهنى بالتحديد، فقد يواجهون بعض الانتقادات من الرؤساء فى مجال العمل، ولكن عليهم عدم التسرع فى الرد، فأغلب هذه الانتقادات قد تكون منطقية، فإذا أخذوها بعين الاعتبار سوف يتمكنون من تحسين قدراتهم والوصول إلى بعض الأفكار الجديدة التى تجعلهم يعتمدون عليها ويتوقفون عندها قليلاً.

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مصر 365

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