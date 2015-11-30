حظك اليوم لبرج الجدى الثلاثاء 2015/12/1

حظك اليوم لبرج الجدى:

على الجانب المهنى:

على الجانب العاطفى:

على الجانب الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>الخبرة تأتى من أصحاب الخبرات، ولذلك عليك أن تتعلم من تجارب الأكبر منك سناً ولا تستهون بما يقولونه لك حتى تنفتح أمامك العديد من المجالات المختلفة والجديدة فى العمل.>هذا الشهر تشعر فيه ببعض التقلبات المزاجية مع الحبيب بشكل ملحوظ، لذا حاول أن تندمج معه ولا تترك نفسك، فأنت تستطيع أن تتخطى الكثير من المشكلات مع الحبيب، وهذا سوف يساعدك للخروج سريعاً من هذه الحالة قبل أن تتمكن منك.>تنازل عن كسلك وحاول القيام ببعض التمارين الرياضية المفيدة للصحة، الرياضة قد تشعرك بحالة نفسية جيدة تؤثر بشكل ملحوظ على صحتك.>ينصح خبراء الأبراج أن مواليد برج الجدى خلال هذا العام 2015 أن يحاولوا تطوير أنفسهم بقدر الإمكان، فعليهم أن يعززوا قدراتهم الفكرية، ويهتموا ببعض الدراسات الفكرية والسياسية، فذلك سوف يساعدهم على التركيز بقوة فى أداء المهام الخاصة بأعمالهم.