حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 2015/12/1

حظك اليوم لبرج الجوزاء:
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على الجانب المهنى:
>يوم مطمئن من الناحية المهنية، ولذلك لا تقلق ولا تترك نفسك للشكوك والهواجس التى تفكر بها بين الحين والآخر، ولا تقلق فأنت على الطريق السليم، حاول أن تتفادى أى أحداث واستمر فى مسيرتك.
على الجانب العاطفى:
>تعاونك مع الشريك ومشاركته الكثير من مناسباته الخاصة سوف يشعره بالحب ويمنحه الشعور بالسعادة الشديدة والتفاؤل، فلا تبخل عليه بذلك الإحساس.
على الجانب الصحى:
>حتى تشعر بالتحسن وتستطيع أداء مهامك اليومية دون تعب يجب توخى الحذر كى لا تتعرض لمتاعب ناتجة من الإرهاق بالعمل.
توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:
>يرى علماء الفلك أن هذا العام سيشهد الكثير من التطورات الشخصية لمواليد برج الجوزاء، ولكن ينصحهم العلماء بالتحلى بالتواضع، فالمغرور يكون سببا فى إثارة الحقد بين رفقائه ويؤثر على نفسيتهم تجاهك بشكل سلبى.
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