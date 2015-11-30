حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 2015/12/1

حظك اليوم لبرج الحمل:

على الجانب المهنى:

على الجانب العاطفى:

على الجانب الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>ننصحك أن تتخلى عن الشعور بالكسل وتحاول إنجاز وإتمام المهام الكثيرة الموكلة إليك، كما عليك محاولة الحفاظ على هدوئك حتى لا يعود الأمر عليك بالسلب.>هناك بعض الأمور تضايق منك الحبيب والتى تضطره إلى أن يطلب منك بعض الإيضاحات المحددة حول بعض الأمور، وهذا من حقه حتى يجد تبريرا لما فعلته.> ربما تسبب لك الضغوط فى مجال العمل بعض التطورات الصحية السيئة، ولذلك عليك أن تنتبه حتى لا تُدخل نفسك فى بعض الضغوط النفسية التى تؤثر على يومك بشكل سيئ وأنت فى غنى عنها.>ينصح علماء الفلك مواليد برج الحمل أن يجعلوا كلامهم مختصرا بقدر الإمكان، فكثرة الثرثرة تؤدى إلى نتائج سلبية وربما قد تؤدى إلى الشجار فى كثير من الأحيان، فكن صبورا بقدر الإمكان.