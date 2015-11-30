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حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 2015/12/1

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حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 2015/12/1 حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 2015/12/1

حظك اليوم لبرج الحمل:


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على الجانب المهنى:


>ننصحك أن تتخلى عن الشعور بالكسل وتحاول إنجاز وإتمام المهام الكثيرة الموكلة إليك، كما عليك محاولة الحفاظ على هدوئك حتى لا يعود الأمر عليك بالسلب.

على الجانب العاطفى:


>هناك بعض الأمور تضايق منك الحبيب والتى تضطره إلى أن يطلب منك بعض الإيضاحات المحددة حول بعض الأمور، وهذا من حقه حتى يجد تبريرا لما فعلته.

على الجانب الصحى:


> ربما تسبب لك الضغوط فى مجال العمل بعض التطورات الصحية السيئة، ولذلك عليك أن تنتبه حتى لا تُدخل نفسك فى بعض الضغوط النفسية التى تؤثر على يومك بشكل سيئ وأنت فى غنى عنها.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>ينصح علماء الفلك مواليد برج الحمل أن يجعلوا كلامهم مختصرا بقدر الإمكان، فكثرة الثرثرة تؤدى إلى نتائج سلبية وربما قد تؤدى إلى الشجار فى كثير من الأحيان، فكن صبورا بقدر الإمكان.

 

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مصر 365

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