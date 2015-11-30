أخبار عاجلة

العين الثالثة: تحليل مباراة الأهلي وبتروجيت -
العين الثالثة: تقرير عن الإيفواري "كوليبالي" لاعب النادي الأهلي -
العين الثالثة: تحليل الهجمات والتسديدات لمباراة الأهلي والداخلية -
العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة -
ردود الفعل على الضربة الأمريكية في سوريا (رسم بياني) -
قصة زوجين عاشا معًا 71 عامًا وماتا في نفس الساعة: «كانت تنتظر رحيله لترحل» -
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك» -
بالصور- على طريقة "طرازان".. طفلة نشأت بين القردة -
إغلاق بمنى البرلمان في ستوكهولم -
«زيدان»: تنتظرنا 90 دقيقة مليئة بالمعاناة في «الديربي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 2015/12/1

Google+ Print
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 2015/12/1 حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 2015/12/1

حظك اليوم لبرج الحوت:


>

على الجانب المهنى:


>احرص على الحفاظ على النجاحات التى قمت بها حتى الآن، واستعد فهناك مجموعة من الأعمال الجديدة التى سيوكلها لك رئيسك فى العمل، لأنه يثق بقدراتك ويعرف أنك قادر على تحقيق العديد من الإنجازات فى مجال العمل.

على الجانب العاطفى:


>بسبب أعمالك فى التفرة الماضية خسرت ثقة الشريك بك، ولذلك حاول أن تطور طريقة تعاملك مع الشريك إلى الأفضل، فلابد من أن تكتسب ثقته مرة أخرى من جديد.

على الجانب الصحى:


>كنز الإنسان فى صحته، ولذلك لا تنفعل لمجرد تصرف عابر قام به أحدهم وأزعجك، فلابد من امتصاص الأمور أولا بأول حتى لا تتفاقم مشكلتك الصحية أكثر.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


>يرى علماء الفلك أن أحوال مواليد فى هذا العام قد تكون فى أفضل أحوالها، فلابد أن يستغلوا الفرصة ولا يضيعوها، ويعملوا على رفع مستوى مهاراتهم لأنها سوف تساعدهم على إنجاز أعمالهم بشكل منهجى وفعال.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى