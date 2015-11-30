حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 2015/12/1

حظك اليوم لبرج الحوت:
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على الجانب المهنى:
>احرص على الحفاظ على النجاحات التى قمت بها حتى الآن، واستعد فهناك مجموعة من الأعمال الجديدة التى سيوكلها لك رئيسك فى العمل، لأنه يثق بقدراتك ويعرف أنك قادر على تحقيق العديد من الإنجازات فى مجال العمل.
على الجانب العاطفى:
>بسبب أعمالك فى التفرة الماضية خسرت ثقة الشريك بك، ولذلك حاول أن تطور طريقة تعاملك مع الشريك إلى الأفضل، فلابد من أن تكتسب ثقته مرة أخرى من جديد.
على الجانب الصحى:
>كنز الإنسان فى صحته، ولذلك لا تنفعل لمجرد تصرف عابر قام به أحدهم وأزعجك، فلابد من امتصاص الأمور أولا بأول حتى لا تتفاقم مشكلتك الصحية أكثر.
توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:
>يرى علماء الفلك أن أحوال مواليد برج الحوت فى هذا العام قد تكون فى أفضل أحوالها، فلابد أن يستغلوا الفرصة ولا يضيعوها، ويعملوا على رفع مستوى مهاراتهم لأنها سوف تساعدهم على إنجاز أعمالهم بشكل منهجى وفعال.
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