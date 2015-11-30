حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 2015/12/1

حظك اليوم لبرج الدلو:

على الجانب المهنى:

>يشعرك رئيسك فى العمل بقدر المجهود الذى بذلته فى الفترة الماضية، ولذلك يتوجه بتقديم الشكر لك اليوم أمام جميع الزملاء الحاضرين مما قد يشعرك بالسعادة.

على الجانب العاطفى:

>إذا استمريت فى توجيه انتقادات للحبيب سوف يؤثر ذلك على علاقتكما بشكل سلبى، ولذلك حاول أن تتقرب من الحبيب بشكل أكبر وإلا اتركه لحاله وشأنه، وحاول أن توجه له بعض الكلمات اللطيفة بين الحين والآخر.

على الجانب الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو: