حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 2015/12/1

حظك اليوم لبرج الدلو:
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على الجانب المهنى:
>يشعرك رئيسك فى العمل بقدر المجهود الذى بذلته فى الفترة الماضية، ولذلك يتوجه بتقديم الشكر لك اليوم أمام جميع الزملاء الحاضرين مما قد يشعرك بالسعادة.
على الجانب العاطفى:
>إذا استمريت فى توجيه انتقادات للحبيب سوف يؤثر ذلك على علاقتكما بشكل سلبى، ولذلك حاول أن تتقرب من الحبيب بشكل أكبر وإلا اتركه لحاله وشأنه، وحاول أن توجه له بعض الكلمات اللطيفة بين الحين والآخر.
على الجانب الصحى:
>هذه الأيام قد تعانى من بعض الآلام فى المفاصل الناتجة عن التمارين الرياضية القاسية التى بذلتها فى الفترة الماضية، ولذلك حاول أن تذهب إلى الطبيب لإجراء بعض الفحوصات الطبية التى تطمئن من خلالها على صحتك.
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
>يؤكد علماء الفلك أن أشخاص برج الدلو سيستطيعون إثبات أنفسهم اليوم أمام مجموعة من التحديات التى سوف يتعرضون لها، مما يزيد من ثقتهم بنفسهم ويمكنهم من الحصول على ترقية أو مكافأة مالية فى الأيام القليلة القادمة.
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