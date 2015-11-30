حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 2015/12/1

حظك اليوم لبرج السرطان:
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على الجانب المهنى:
>إذا استمريت فى العناد سوف تخسر كل علاقتك الشخصية مع زملائك فى مجال العمل، ولذلك حاول أن تتلاشى تلك الصعوبات التى تقابلها هذه الأيام تدريجيا دون أن تتسبب لك فى أية مشكلات.
على الجانب العاطفى:
>هذه الفترة تتحسن علاقتك بالشريك وتصبح أفضل من ذى قبل إذا حرصت على القيام بالأمور التى تسعد الحبيب وتساعدك على التقرب منه.
على الجانب الصحى:
>لا تهمل فى صحتك أو تتغاضى عن الحمية الغذائية التى وصفها لك الطبيب، فالأمر سوف يخرج من يدك حقاً إذا تركته مهملا بلا تنظيم، فسوف تتأثر حالتك الصحية بشكل سلبى، ولا تستطيع التخلص من بعض الأمور الصحية المزعجة.
توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
>يرى علماء الفلك أن هذا اليوم بالنسبة لمواليد برج السرطان قد يكون مناسباً للاحتفالات ولتنشيط الروابط وللتعبير عن المشاعر والعواطف، مما قد يؤدى إلى تعزيز بعض الروابط والعلاقات الطيبة مع كثير من الأشخاص.
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