حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 2015/12/1

حظك اليوم لبرج العذراء:
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على الجانب المهنى:
>حاول أن تتلقى الأمور بـ"تروى وحكمة" حتى تستطيع تحقيق العديد من النجاحات على الصعيد المهنى وتشعر بالرضا والسعادة.
على الجانب العاطفى:
>التواصل الدائم مع الشريك يتيح لك الفرصة لتعزيز العلاقة بينكما، ولذلك حاول أن تصحطب الشريك فى نزهة ترفيهية بعيداً عن أجواء الضغوط، واحذر أى سلوكيات سخيفة تعكر صفو العلاقة ينكما.
على الجانب الصحى:
>لا تنفعل على كل صغيرة وكبيرة فتثقل نفسك ببعض الهموم التى أنت فى غنى عنها، ولذلك حاول أن تخرج مع الأصدقاء المقربين حتى تعود حالتك الصحية هادئة ومستقرة.
توقعات علماء الفلك:
>ينصح علماء الفلك وخبراء الأبراج، مواليد برج العذراء من العمل الجاد والتفانى فى أداء وإتمام بعض المهام حتى يستطيعون الوصول إلى النجاح والأهداف المرجوة التى يتمنوها.
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