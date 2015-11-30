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حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 2015/12/1

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حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 2015/12/1 حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 2015/12/1

حظك اليوم لبرج العقرب:


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على الجانب المهنى:


>حاول إصلاح الخلافات التى حدثت لك فى مجال العمل سريعا، فهذا الطريق ليس له آخر سوى الخطورة على حياتك المهنية، ومدى استقرارك فى المكان الذى تعمل به.

على الجانب العاطفى:


>هذه الفترة تصبح الأمور أكثر وضوحاً من السابق، لأنك قررت أن تشارك الحبيب بعض الاهتمامات الخاصة به، مما سهل عليك توطيد العلاقة معه لأنه شعر منك بالاهتمام.

على الجانب الصحى:


>تشعر اليوم بتحسن ملحوظ فى حالتك الصحية بعد فترة من المرض ولذك حاول الحفاظ على استقرارك الصحى الذى توصلت إليه.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:


>يرى علماء الفلك أن عام 2015 هو العام الذى يمنحكم الفرصة للإمساك بزمام الأمور مرة أخرى، فهناك أحداث متتالية تدفعهم إلى إعادة النظر مرة أخرى فى بعض الأمور، التى من شأنها تحدث تحولاً ملحوظاً فى العديد من المجالات.

 

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مصر 365

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