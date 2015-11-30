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حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 2015/12/1

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حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 2015/12/1 حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 2015/12/1

حظك اليوم لبرج القوس:


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على الجانب المهنى:


>حاول أن تتخلص من عصبيتك الزائدة، واحرص أن يكون التفاهم أساس العلاقة بينك أنت وزملائك حتى تصبح حياتك مستقرة وهادئة خالية من المشاحنات التى تعكر صفو مزاجك.

على الجانب العاطفى:


>تتعرض لبعض الخيارات الصعبة هذه الأيام من جانب الشريك، حيث يقرر التخلى عن العلاقة ويحاول أن يعرض عليك بعض القرارت الصعبة التى يصعب عليك أن تأخذ قراراً بشأنها.

على الجانب الصحى:


>حاول أن تخرج نفسك من الروتين اليومى الذى تشعر به من خلال الاشتراك فى بعض الرحلات الترفيهية فذلك سوف يعمل على تحسين وضعك الصحى بشكل مُلفت وملحوظ.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:


>يرى علماء الفلك أنه بنهاية هذا العام سوف يجنى مواليد برج القوس الكثير من المعرفة والخبرة والقدرة، وسوف يبدأون فى رسم خطوات أكثر توسعا حتى يستطيعون بناء قاعدة صلبة تساعدهم على الانطلاق والنمو من جديد.

 

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مصر 365

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