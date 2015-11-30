حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 2015/12/1

حظك اليوم لبرج الميزان:
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على الجانب المهنى:
>حاول أن تتعامل مع الضغوط والمسئوليات التى تواجهك هذه الفترة بشخصيتك وحكمتك وصبرك المعهود، فأنت قادر على تخطى أى مشكلات أو صعوبات مهنية قد تواجهك.
على الجانب العاطفى:
>حاول إنقاذ الوضع مع الشريك سريعاً قبل خسارته إلى الأبد، وحاول هذه الفترة أن تتواصل مع الشريك بشكل دائم حتى يوفر ذلك عليكما الكثير من العراقيل.
على الجانب الصحى:
>ربما تتعرض لأزمة قلبية شديدة هذه الأيام تتسبب فى حدوث إغماء نتيجة تناولك بعض الأطعمة غير الصحية، مما يتسبب فى نقلك للمستشفى والإبقاء فى الفراش لمدة أيام.
توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:
>يرى علماء الفلك أن هذا الأسبوع سوف يشعر مواليد برج الميزان ببعض التكدس فى العمل نتيجة تراكم بعض الأعمال عليهم دون إنهائها، مما يتسبب فى إضعاف حالتهم الصحية بشكل ملحوظ، ولكن الأمر فى النهاية سيترك انطباعا هائلا عنهم عند الرؤساء والمديرين فى مجال العمل.
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