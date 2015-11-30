حظك اليوم وتوقعات الابراج الثلاثاء 2015/12/1

على الجانب المهنى:
>قد تواجه هذه الأيام بعض المشكلات فى مجالك المهنى، مما ينبهك بضرورة توخى الحذر فى تصرفاتك وسلوكياتك مع الرؤساء والزملاء حتى لا تقع فريسة بين أيديهم، مما سيمكنك من تجنب الخسائر الكثيرة التى كانت ستحدث لك.
على الجانب العاطفى:
>هذه الأيام تشعر وكأنك واثق فى الحبيب بشكل أكثر، مما يساعد على عودة المشاعر بينك وبين الشريك متدفقة، فهذا يسعده كثيرا، ويشعر بالاهتمام منك.
على الجانب الصحى:
>المبالغة فى عصبيتك فى كثير من الأحيان على بعض المواقف قد تسبب لك حدوث مضاعفات غير متوقعة، ولذلك حاول بقدر الإمكان أن تبتعد عن الأمور التى تزيد من نفسيتك سوءاً، وحاول اتباع إرشادات الأطباء كما كتبها لك.
توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
>يرى علماء الفلك أن فى عام 2015 سوف تتحسن الأمور مع مواليد برج الأسد بصورة أفضل، حيث سيجدون طرقا جديدة تساعدهم على تحسين ظروفهم وأمورهم المهنية بشكل ملحوظ، كما يساعدهم على تحقيق جميع أحلامهم التى كانوا يحلمون بها على مدار الفترات الماضية.
حظك اليوم لبرج الثور:
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على الجانب المهنى:
>قد تشعر أنك تبذل جهداً كبيراً ولكن لا تحصل على ما تريد فى المقابل، فاعلم أنه لا أحد يأخذ كل شىء وعليك أن تستمر على تقديم أفضل ما لديك وبذل المزيد من الجهد باستمرار حتى لا تنتابك الطاقة السلبية وتؤثر عليك وتمنعك من إتمام كل المهام المطلوبة منك بدقة وإتقان.
على الجانب العاطفى:
>قد تتعرضين لطلب خطوبة أو زواج فى الفترة القادمة، لذلك حاول أن تتركى نفسك للظروف واتركى فرصة لشريك الحياة لكى يثبت لكِ حبه ونبل أخلاقه ومشاعره الدافئة تجاهك.
على الجانب الصحى:
>عصبيتك وانفعالتك غير المبررة قد تكون مؤذية لصحتك ولذلك عليك أن تنتبه وكن حذراً وتجنب الإهمال الذى يمكنه التأثير بشكل سيئ على حالتك أكثر وأكثر.
توقعات علماء الفلك لبرج الثور:
>يرى علماء الفلك أن هذا العام بالنسبة لمواليد برج الثور هو عام الأحداث غير المستقرة على الصعيد المهنى بالتحديد، فقد يواجهون بعض الانتقادات من الرؤساء فى مجال العمل، ولكن عليهم عدم التسرع فى الرد، فأغلب هذه الانتقادات قد تكوة منطقية، فإذا أخذوها بعين الاعتبار سوف يمكنون من تحسين قدراتهم والوصول إلى بعض الأفكار الجديدة التى تجعلهم يعتمدون عليها ويتوقفون عندها قليلاً.
حظك اليوم لبرج الجدى:
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على الجانب المهنى:
>الخبرة تأتى من أصحاب الخبرات، ولذلك عليك أن تتعلّم من تجارب الأكبر منك سناً ولا تستهتر بما يقولونه لك حتى تنفتح أمامك العديد من المجالات المختلفة والجديدة فى العمل.
على الجانب العاطفى:
>هذا الشهر تشعر فيه بببعض التقلبات المزاجية مع الحبيب بشكل ملحوظ، لذا حاول أن تندمج معه ولا تترك نفسك، فأنت تستطيع أن تتخطى الكثير من المشكلات مع الحبيب، وهذا سوف يساعدك للخروج سريعاً من هذه الحالة قبل أن تتمكن منك.
على الجانب الصحى:
>تنازل عن كسلك وحاول القيام ببعض التمارين الرياضية المفيدة للصحة، الرياضة قد تشعرك بحالة نفسية جيده تؤثر بشكل ملحوظ على صحتك.
توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:
>ينصح خبراء الأبراج أن مواليد برج الجدى خلال هذا العام 2015 أن يحاولوا تطوير أنفسهم بقدر الإمكان، فعليهم أن يعززوا قدراتهم الفكرية ويهتموا ببعض الدراسات الفكرية والسياسية، فذلك سوف يساعدهم على التركيز بقوة فى أداء المهام الخاصة بأعمالهم.
حظك اليوم لبرج الجوزاء:
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على الجانب المهنى:
>يوم مطمئن من الناحية المهنية، ولذلك لا تقلق ولا تترك نفسك للشكوك والهواجس التى تفكر بها بين الحين والآخر، ولا تقلق فأنت على الطريق السليم، حاول أن تتفادى أى أحداث واستمر فى مسيرتك.
على الجانب العاطفى:
>تعاونك مع الشريك ومشاركته الكثير من منسباته الخاصة سوف يشعره بالحب ويمنحه الشعور بالسعادة الشديدة والتفاؤل، فلا تبخل عليه بذلك الإحساس.
على الجانب الصحى:
>حتى تشعر بالتحسن وتستطيع أداء مهامك اليومية دون تعب يجب توخى الحذر كى لا تتعرض لمتاعب ناتجة من الإرهاق بالعمل.
توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:
>يرى علماء الفلك أن هذا العام سيشهد الكثير من التطورات الشخصية لمواليد برج الجوزاء، ولكن ينصحهم العلماء بالتحلى بالتواضع فالمغرور يكون سببا فى إثارة الحقد بين رفقائه ويؤثر على نفسيتهم تجاهك بشكل سلبى.
حظك اليوم لبرج الحمل:
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على الجانب المهنى:
>ننصحك أن تتخلى عن الشعور بالكسل وتحاول إنجاز وإتمام ما المهام الكثيرة الموكلة إليك، كما عليك محاولة الحفاظ على هدوئك حتى لا يعود الأمر عليك بالسلب.
على الجانب العاطفى:
>هناك بعض الأمور تضايق منك الحبيب والتى تضطره إلى أن يطلب منك بعض الإيضاحات المحددة حول بعض الأمور، وهذا من حقه حتى يجد تبريرا لما فعلته.
على الجانب الصحى:
> ربما تسبب لك الضغوط فى مجال العمل بعض التطورات الصحية السيئة، ولذلك عليك أن تنتبه حتى لا تُدخل نفسك فى بعض الضغوط النفسية التى تؤثر على يومك بشكل سيئ وأنت فى غنى عنها.
توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:
>ينصح علماء الفلك مواليد برج الحمل أن يجعلوا كلامهم مختصرا بقدر الإمكان، فكثرة الثرثرة تؤدى إلى نتائج سلبية وربما قد تؤدى إلى الشجار فى كثير من الأحيان فكن صبورا بقدر الإمكان.
حظك اليوم لبرج الحوت:
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على الجانب المهنى:
>احرص على الحفاظ على النجاحات التى قمت بها حتى الآن، واستعد فهناك مجموعة من الأعمال الجديدة التى سيوكلها لك رئيسك فى العمل، لأنه يثق بقدراتك ويعرف أنك قادر على تحقيق العديد من الإنجازات فى مجال العمل.
على الجانب العاطفى:
>بسبب أعمالك فى التفرة الماضية خسرت ثقة الشريك بك، ولذلك حاول أن تطور طريقة تعاملك مع الشريك إلى الأفضل، فلابد من أن تكتسب ثقته مرة أخرى ومن جديد.
على الجانب الصحى:
>كنز الإنسان فى صحته ولذلك لا تنفعل لمجرد تصرف عابر قام به أحدهم وأزعجك فلابد من امتصاص الأمور أولا بأول حتى لا تتفاقم مشكلتك الصحية أكثر.
توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:
>يرى علماء الفلك أن أحوال مواليد برج الحوت فى هذا العام قد تكون فى أفضل أحوالها، فلابد أن يستغلوا الفرصة ولا يضيعوها، ويعملوا على رفع مستوى مهاراتهم لأنها سوف تساعدهم على إنجاز أعمالهم بشكل منهجى وفعال.
حظك اليوم لبرج الدلو:
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على الجانب المهنى:
>يشعرك رئيسك فى العمل بقدر المجهود الذى بذلته فبى الفترة الماضية ولذلك يتوجه بتقديم الشكر لك اليوم أمام جميع الزملاء الحاضرين مما قد يشعرك بالسعادة.
على الجانب العاطفى:
>إذا استمريت فى توجيه انتقادات للحبيب سوف يؤثر ذلك على علاقتكما بشكل سلبى، ولذلك حاول أن تتقرب من الحبيب بشكل أكبر وإلا اتركه لحاله وشأنه، وحاول أن توجه له بعض الكلمات اللطيفة بين الحين والآخر.
على الجانب الصحى:
>هذه الأيام قد تعانى من بعض الآلام فى المفاصل الناتجة عن التمارين الرياضية القاسية التى بذلتها فى الفترة الماضية، ولذلك حاول أن تذهب إلى الطبيب لإجراء بعض الفحوصات الطبية التى تطمئن من خلالها على صحتك.
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
>يؤكد علماء الفلك أن أشخاص برج الدلو سيستطيعون إثبان أنفسهم اليوم أمام مجموعة من التحديات التى سوف يتعرضون لها، مما يزيد من ثقتهم بنفسهم ويمكنهم من الحصول على ترقية أو مكافأة مالية فى الأيام القليلة القادمة.
حظك اليوم لبرج السرطان:
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على الجانب المهنى:
>إذا استمريت فى العناد سوف تخسر كل علاقتك الشخصية مع زملائك فى مجال العمل، ولذلك حاول أن تتلاشى تلك الصعوبات التى تقابلها هذه الأيام تدريجيا دون أن تتسبب لك فى أية مشكلات.
على الجانب العاطفى:
>هذه الفترة تتحسن علاقتك بالشريك وتصبح أفضل من قبل، فقك إذا حرصت على القيام بالأمور التى تسعد الحبيب وتساعدك على التقرب منه.
على الجانب الصحى:
>لا تهمل فى صحتك أو تتغاضى عن الحمية الغذائية التى وصفها لك الطبيب، فالأمر سوف يخرج من يدك حقاً إذا تركته مهملا بلا تنظيم، فسوف تتأثر حالتك الصحية بشكل سلبى، ولا تستطيع التخلص من بعض الأمور الصحية المزعجة.
توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
>يرى علماء الفلك أن هذا اليوم بالنسبة لمواليد برج السرطان قد يكون مناسباً للاحتفالات ولتنشيط الروابط وللتعبير عن المشاعر والعواطف مما قد يؤدى إلى تعزيز بعض الروابط والعلاقات الطيبة مع كثير من الأشخاص.
حظك اليوم لبرج العذراء:
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على الجانب المهنى:
>حاول أن تتلقى الأمور بـ"تروى وحكمة" حتى تستطيع تحقيق العديد من النجاحات على الصعيد المهنى وتشعر بالرضا والسعادة .
على الجانب العاطفى:
>التواصل الدائم مع الشريك يتيح لك الفرصة لتعزيز العلاقة بينكما، ولذلك حاول أن تصحطب الشريك فى نزهة ترفيهية بعيداً عن أجواء الضغوط، واحذر أى سلوكيات سخيفة تعكر صفو العلاقة ينكما.
على الجانب الصحى:
>لا تنفعل على كل صغيرة وكبيرة فتثقل نفسك ببعض الهموم التى أنت فى غنى عنها، ولذلك حاول أن تخرج مع الأصدقاء المقربين حتى تعود حالتك الصحية هادئة ومستقرة.
توقعات علماء الفلك:
>ينصح علماء الفلك وخبراء الأبراج، مواليد برج العذراء من العمل الجاد والتفانى فى أداء وإتمام بعض المهام حتى يستطيعون الوصول إلى النجاح والأهداف المرجوة التى يتمنوها.
حظك اليوم لبرج العقرب:
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على الجانب المهنى:
>حاول إصلاح الخلافات التى حدثت لك فى مجال العمل سريعا، فهذا الطريق ليس له أخر سوى الخطورة على حياتك المهنية، ومدى استقرارك فى المكان الذى تعمل به.
على الجانب العاطفى:
>هذه الفترة تصبح الأمور أكثر وضوحاً من السابق، لأنك قررت أن تشارك الحبيب بعض الاهتمامات الخاصة به، مما سهل عليك توطيد العلاقة معه لأنه شعر منك بالاهتمام.
على الجانب الصحى:
>تشعر اليوم بتحسن ملحوظ فى حالتك الصحية بعد فترة من المرض ولذلك حاول الحفاظ على استقرارك الصحى الذى توصلت إليه.
توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
>يرى علماء الفلك أن عام 2015 هو العام الذى يمنحكم الفرصة للإمساك بزمام الأمور مرة أخرى، فهناك أحداث متتالية تدفعهم إلى إعادة النظر مرة أخرى فى بعض الأمور، التى من شأنها تحدث تحولاً ملحوظاً فى العديد من المجالات.
حظك اليوم لبرج القوس:
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على الجانب المهنى:
>حاول أن تتخلص من عصبيتك الزائدة واحرص أن يكون التفاهم أساس العلاقة بينك أنت وزملائك حتى تصبح حياتك مستقرة وهادئة خالية من المشاحنات التى تعكر صفو مزاجك.
على الجانب العاطفى:
>تتعرض لبعض الخيارات الصعبة هذه الأيام من جانب الشريك، حيث يقرر التخلى عن العلاقة ويحاول أن يعرض عليك بعض القرارت الصعبة التى يصعب عليك أن تأخذ قراراً بشأنها.
على الجانب الصحى:
>حاول أن تخرج نفسك من الروتين اليومى الذى تشعر به من خلال الاشتراك فى بعض الرحلات الترفيهية فذلك سوف يعمل على تحسين وضعك الصحى بشكل مُلفت وملحوظ.
توقعات علماء الفلك لبرج القوس:
>يرى علماء الفلك أن بنهاية هذا العام سوف يجنى مواليد برج القوس الكثير من المعرفة والخبرة والقدرة وسوف يبدأون فى رسم خطوات أكثر توسعا حتى يستطيعون بناء قاعدة صلبة تساعدهم على الانطلاق والنمو من جديد.
حظك اليوم لبرج الميزان:
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على الجانب المهنى:
>حاول أن تتعامل مع الضغوط والمسئوليات التى تواجهك هذه الفترة بشخصيتك وحكمتك وصبرك المعهود، فأنت قادر على تخطى أى مشكلات أو صعوبات مهنية قد تواجهك.
على الجانب العاطفى:
>حاول إنقاذ الوضع مع الشريك سريعاً قبل خسارته إلى الأبد، وحاول هذه الفترة أن تتواصل مع الشريك بشكل دائم حتى يوفر ذلك عليكما الكثير من العراقيل.
على الجانب الصحى:
>ربما تتعرض لأزمة قلبية شديدة هذه الأيام تتسبب فى حدوث إغماء نتيجة تناولك بعض الأطعمة غير الصحية، مما يتسبب فى نقلك للمستشفى والإبقاء فى الفراش لمدة أيام.
توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:
>يرى علماء الفلك أن هذا الأسبوع سوف يشعر مواليد برج الميزان ببعض التكدس فى العمل نتيجة تراكم بعض الأعمال عليهم دون إنهائها، مما يتسبب فى إضعاف حالتهم الصحية بشكل ملحوظ ولكن الأمر فى النهاية سيترك انطباعا هائلا عنهم عند الرؤساء والمديرين فى مجال العمل.