تجديد حبس عاطلين متهمين بقتل طالب وسرقة هاتفه فى الخصوص

جدد قاضى المعارضات بمحكمة الخانكة الجزئية حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامهما بقتل "طالب" بالرصاص بعدما مقاومتهما حال محاولتهما سرقة هاتفه المحمول بالإكراه فى أحد شوارع مدينة الخصوص.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم الخصوص باستقبال مستشفى المطرية "يوسف.ن"، 14 سنة، طالب، مصابًا برش خرطوش بمنتصف البطن وتوفى أثناء إجراء الإسعافات اللازمة له.

وأكدت تحريات رئيس مباحث قسم الخصوص أن المتهمين هما "محمد.ج.ع"، 27 سنة، عاطل، و"عوض.س.ح"، 21 سنة، عاطل، كونا تشكيلًا عصابيًا للسرقة بالإكراه وأثناء الاستيلاء على الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه حاول مقاومتهما فأطلق الأول عيارًا من فرد خرطوش محدثًا إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته.

باستئذان النيابة العامة تمكن النقيب محمد الجمل، معاون مباحث القسم، من القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وبإرشادهما ضبط السلاح المستخدم و2 طلقة وبحوزة الثانى هانف المجنى عليه فتحرر لهما المحضر رقم 5987 إدارى لسنة 2015 وأمر محمود سعيد، رئيس نيابة الخصوص، بحبسهما أربعة أيام بإشراف المستشار أحمد عبد الله، المحامى العام لنيابات شمال القليوبية، وجدد قاضى المعارضات حبسهما اليوم.