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رغم منعه من المحاضرة في مصر.. «السيسي» يستمع إلى كلمة «حجي» في قمة المناخ

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الدكتور عصام حجى

الدكتور عصام حجى

استمع الرئيس عبد الفتاح ، مساء اليوم الإثنين، إلى كلمة العالم المصري، عصام حجي، مستشار الرئيس السابق عدلي منصور، في قمة المناخ في باريس.

وتحدث حجي، عن حجم التحديات التي ستواجهها البلاد في العقد المقبل من آثار التغير المناخي في دول حوض النيل،  وآثارها على الموارد المتناقصة من الماء والطاقة يفوق مستوى استعداد الدولة لمواجهة هذه المشاكل.

وكانت جامعة الإسكندرية، قد ألغت محاضرة للعالم المصري عصام حجي، أكتوبر من العام الحالي، بسبب توجيهات أمنية -حسبما أعلن حجي عبر حسابه على فيس بوك-.

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