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إسلام بحيرى يسدد 50 ألف الكفالة جنيه لإخلاء سبيله فى ازدراء الأديان

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إسلام بحيرى يسدد 50 ألف الكفالة جنيه لإخلاء سبيله فى ازدراء الأديان إسلام بحيرى يسدد 50 ألف الكفالة جنيه لإخلاء سبيله فى ازدراء الأديان
سدد إسلام بحيرى مبلغ 50 ألف جنيه الكفالة التى حددتها المحكمة لإخلاء سبيله فى اتهامه بازدراء الأديان، داخل خزينة محكمة جنوب القاهرة بمنطقة السيدة زينب.

وكانت محكمة جنح مستأنف القديمة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، أمرت بإخلاء سبيل إسلام البحيرى بكفالة 50 ألف جنيه فى نظر أولى جلسات الاستئناف المقدم منه على حكم سجنه 5 سنوات لاتهامه بازدراء الأديان، وتأجيل القضية لجلسة 28 ديسمبر الجارى.

وكانت محكمة جنح مصر القديمة قد أصدرت حكما، فى 10 أكتوبر، يقضى برفض معارضة البحيرى، وأيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بسجنه 5 سنوات لتغيبه ودفاعه عن حضور الجلسة.

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إخلاء سبيل إسلام بحيرى بكفالة 50 ألف جنيه وتأجيل القضية لـ28 ديسمبر
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