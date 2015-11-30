حارس عقار للنيابة: ابنتى اكتشفت فتح باب شقة قتيلة المعادى غارقة فى دمائها

استمع محمد طارق، مدير نيابة المعادى، اليوم الاثنين، لأقوال حارس عقار ربة المنزل المقتولة داخل شقتها.

وقال حارس العقار أمام النيابة العامة، إن ابنته كانت تصعد إلى أحد الأدوار بالعقار، فوجدت باب شقة المجنى عليها مفتوحًا، حيث إنها تعلم أنها تعيش بمفردها، فناديت عليها ولكنها لم ترد، فدخلت الشقة، وفوجئت بأن ربة المنزل التى تبلغ من العمر ما يقرب من 55 سنة، غارقة فى دمائها على الأرض، فأسرعت لإبلاغى.

وأشار الحارس أثناء التحقيقات إلى أنه فور علمه بالخبر قام بإخطار قسم شرطة المعادى بغرض اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه الواقعة.

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة المعادى بلاغا من حارس أحد العقارات بالمنطقة، يفيد بقتل ربة منزل تدعى "سهير.ح" داخل شقتها، وعلى الفور تم انتقال فريق من رجال المباحث إلى مكان الجريمة، لمعاينة الواقعة، وحرر المحضر الذى حمل رقم 20225، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ووجدت النيابة العامة أثناء مناظرتها للجثة سلاحًا أبيض "سكين" مملوء بالدم بجوار المجنى عليها، بالإضافة إلى العثور على شنطة سوداء اللون بداخلها مبلغ مالى 3000 جنيه، و3 ساعات حريمى، و3 أينسيلات ذهبية، وسلسلة وأسورة وحلق ذهب، و7 دلايات ذهبية، 2 خلخال ذهبى اللون، و3 محابس، وهاتف محمول.

وكشفت المعاينة الأولية للنيابة أن جثة المجنى عليها بها عدة طعنات متفرقة، وهناك تورم فى بعض المناطق بجسدها، فقررت نيابة المعادى بنقل جثة ربة منزل إلى مصلحة الطب الشرعى لتحديد سبب قتلها داخل شقتها. كما أوضحت التحريات المبدئية للمباحث أن المجنى عليها بينها وبين زوجها خلافات وصلت إلى قيامها برفع دعوى خلع ضده، حيث إنها تعيش بمفردها داخل الشقة.