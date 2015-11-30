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ضبط عاطل بـ33 فرش حشيش قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية

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ضبط عاطل بـ33 فرش حشيش قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية ضبط عاطل بـ33 فرش حشيش قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية
تمكنت مباحث مركز السادات بالمنوفية من ضبط عاطل وبحوزته 33 قرش حشيش، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد محمود الشاذلى، رئيس مباحث مركز السادات، يفيد تمكن النقيب كريم علام، معاون المباحث، من ضبط عزام سعيد محمد، 43 عامًا، ومقيم البدرشين بمحافظة الجيزة داخل مدينة السادات وبحوزته 33 فرش حشيش، و40 قرصًا مخدرًا، و16 ألف جنيه، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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