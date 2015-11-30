ضبط كيلو ونصف بانجو وأقراص مخدرة بحوزة عاطلين فى الوادى الجديد

نجحت قوة من مباحث مركز شرطة الفرافرة بالوادى الجديد برئاسة النقيب عمرو حشاد مفتش مباحث المركز فى ضبط شخصين بحوزتهما كمية من البانجو والحشيش خلال حملة موسعة واعترفا بحيازتهما للمخدرات بقصد الاتجار، فتحرر لهما المحضر رقم 1270 إدارى لسنة 2015، وإحالتهما إلى النيابة.

كان اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد تلقى بلاغًا يفيد بضبط كل من "أسامة.ح" 29 عاما عاطل، و"جمال.و" 24 عاما عاطل من محافظة أسيوط، ومقيمان بقرية الكفاح بالفرافرة أثناء استقلالهما سيارة ملاكى وبحوزتهما لفافة كبيرة تزن نحو كيلو ونصف من البانجو، وعدد من أقراص مخدر الترامادول ومبلغ مالى، حيث اعترفا بحيازتهم للمخدرات بقصد الاتجار فيها والمبالغ المالية حصيلة البيع، وتم تحريزها وتحرر بها محضر وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.