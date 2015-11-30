حبس ميكانيكى 4 أيام لتحرشه بمعدة بقناة فضائية وسرقتها بالإكراه بالهرم

أمرت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد أبو الحسب رئيس النيابة، بحبس "سامح.ص.م" 22 سنة ميكانيكى 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش الجنسى بمعدة قناة فضائية، وسرقتها بمنطقة الطالبية بفيصل، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة التى باشرها محمد معبد وكيل أول نيابة الهرم، أن المجنى عليها "ش.ج" معدة بقناة فضائية شهيرة وصحفية بمؤسسة قومية، تعرضت أثناء خروجها من أحد المحال التجارية بمنطقة الطالبية بفيصل لتحرش سائق "توك توك" بها لفظياً وجسدياً وسرق منها هاتف محمول ومبلغ 3 آلاف جنيه بالإكراه تحت تهديد السلاح، وتعدى عليها بالضرب حينما حاولت مقاومته، وتدخل الأهالى وتمكنوا من إنقاذها والقبض على الجانى.

وكانت مباحث قسم شرطة الهرم قد تلقت بلاغًا من المجنى عليها بتعرضها للتحرش والسرقة بدائرة قسم الهرم، واقتاد الأهالى المتهم "سامح" إلى قسم الشرطة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى أصدرت قرارها السابق.