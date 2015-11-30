الأردن يوقع اتفاقيات ومنحا مع الصندوق السعودى للتنمية بـ 218 مليون دولار

> وقع الأردن والصندوق السعودى للتنمية، اليوم الاثنين، فى عمان على اتفاقيات ومنح بقيمة 218 مليون دولار أمريكى لدعم عدد من المشروعات التنموية فى المملكة؛ حسبما أفاد بيان صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولى الأردنية.

ووفقا للبيان فقد تم التوقيع على اتفاقية بقيمة 65 مليون دولار لتمويل مشروع إعادة إنشاء وتأهيل الطريق الصحراوى (آر 15) ، وعلى منحة بقيمة 100 مليون دولار لدعم المشاريع ذات الأولوية للمجتمعات الأردنية المستضيفة للاجئين السوريين ، وعلى اتفاقيتى قرض ميسر بقيمة 3ر53 مليون دولار مليون دولار لدعم مشروع الوحدة البخارية الرابعة لمحطة توليد كهرباء (السمرا) لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية فى المملكة.

وتهدف اتفاقية مشروع إعادة إنشاء وتأهيل الطريق الصحراوى (آر 15) – وفقا لوزير التخطيط والتعاون الدولى الأردنى الذى وقع على الاتفاقية نيابة عن حكومة بلاده فيما وقعها نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق العضو المنتدب يوسف بن إبراهيم البسام عن الجانب السعودى - إلى تنمية الطرق فى المملكة من خلال إعادة إنشاء وتأهيل هذا الطريق الذى يعد أحد الخطوط البرية الدولية والذى يمتد من عمان حتى مدينة العقبة بطول حوالى 330 كم.

أما الاتفاقية الإطارية لدعم المشاريع ذات الأولوية للمجتمعات الأردنية المستضيفة للاجئين السوريين – التى وقعها وزير المالية الأردنى عمر ملحس نيابة عن حكومة بلاده - فسيتم تنفيذها من خلال الصندوق السعودى للتنمية وبالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، حيث تم الاتفاق على مشاريع المرحلة الأولى بقيمة 40 مليون دولار من ضمن المشاريع الواردة فى خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام 2015 فى كل من قطاعات المياه والرى والتعليم والصحة.

وأشار البيان إلى أن السعودية قد التزمت بقيمة مساهمتها فى المنحة الخليجية المقدمة للأردن خلال السنوات (2012 - 2016)، حيث تبلغ قيمة البرامج والمشاريع التى تم توقيعها حتى الآن مع الصندوق السعودى للتنمية - باعتباره الجهة المكلفة بإدارة المنحة نيابة عن الحكومة السعودية - ما قيمته 4ر1219 مليون دولار.

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