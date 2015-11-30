القوات العراقية تقتل انتحاريين استهدفا زوار مدينة كربلاء

>قتلت قوات الأمن العراقية الاثنين انتحاريين يرتديان حزامين ناسفين قبل أن يستهدفا الزوار الذين يتوافدون سيرا إلى مدينة كربلاء لإحياء أربعين الإمام الحسين الذى يصادف الخميس المقبل.

وقال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معن فى بيان أن "ابطال الشرطة الاتحادية فى اللواء السابع تمكنوا من قتل انتحارى ارهابى يرتدى حزاما ناسفا فى السيدية حاول استهداف الزوار بدون خسائر"، وتقع السيدية جنوب بغداد قرب الطريق السريعة التى تعد الممر الرئيسى للزوار القادمين من بغداد والمحافظات الشمالية.

وفى حادث منفصل، قال المتحدث ان قوات الأمن قتلت انتحاريا اخر يرتدى حزاما ناسفا فى الشعب الواقعة شمال شرق بغداد، ويتعرض الزوار فى هذه المناسبة التى يشارك فيها الملايين سيرا لتفجيرات انتحارية كل عام وعادة ما يعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عنها.

ويتوقع توافد الملايين من العراقيين والعرب والأجانب الى مدينة كربلاء على بعد 110 كلم جنوب بغداد لإحياء أربعين الامام الحسين وعدد من افراد عائلته الذين قتلوا بيد جيش الخليفة الاموى يزيد بن معاوية فى العام 680. ومرقد الامام الحسين موجود فى كربلاء.

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