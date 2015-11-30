باسم يوسف عن القبض على الإسكندراني : «وبتسألوني مش بتنزل مصر ليه»

علق الإعلامي باسم يوسف على القبض على الصحفي والناشط السياسي إسماعيل الإسكندراني خلال عودته على إحدى الرحلات القادمة من ألمانيا لمطار الغردقة.

وقال “يوسف”، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “إسماعيل الإسكندراني باحث و صحفي نزل مصر عشان يزور والدته المريضة .. محتجز منذ وصوله المطار حتى الان .. رداً على السؤال الكلاسيكي: مش بتنزل مصر ليه؟”.

و​​أحالت الأجهزة الأمنية المختصة بمطار الغردقة الدولي، الناشط السياسي والصحفي الحر إسماعيل الإسكندراني لنيابة الغردقة، للتحقيق معه في تهم لم يتم الافصاح عنها حتي الآن.

يذكر أن إسماعيل الإسكندراني يعمل باحثًا متطوعًا في مركز «المصري» للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وصحفيًا حرًا بجريدة السفير العربي.