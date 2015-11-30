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اللواء كامل الوزير ومحافظ الوادى الجديد يتفقدان تنفيذ مشروع المليون فدان

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اللواء كامل الوزير ومحافظ الوادى الجديد يتفقدان تنفيذ مشروع المليون فدان اللواء كامل الوزير ومحافظ الوادى الجديد يتفقدان تنفيذ مشروع المليون فدان
قام اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اليوم الاثنين، بزيارة تفقدية لمشروع المليون ونصف فدان بالفرافرة، حيث رافقه اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد لتفقد أحدث مواقف تنفيذ المشروع بمنطقتى الفرافرة القديمة فى سهلى بركة وقروين، وفى منطقة الفرافرة الجديدة بسهل عين دالة، تمهيدًا لإعلان الانتهاء من المرحلة الأولى بالمشروع، بعد أن تم الانتهاء من أكثر من 90% من أعمال المشروع .

وقام رئيس الأركان ومحافظ الوادى الجديد بمتابعة مناطق الآبار التى تم حفرها، حيث تم الانتهاء من حفر 85 بئرا بمنطقتى سهل بركة وسهل قروين، وجار تنفيذ أعمال 10 آبار أخرى، كما تم تفقد مشروع القرى الجديدة كأولى نواة للمجتمعات العمرانية الجديدة بإنشاء 3 قرى لصالح شباب الخريجين، حيث تم الانتهاء من البنية التحتية لها تمهيدًا لتسليمها للشباب لاستزراع 5 آلاف فدان، وتم الانتهاء من حفر 16 بئرا فيها، وجار العمل فى 4 آبار أخرى، وفى منطقة عين دالة تم تفقد أعمال حفر 5 آبار عميقة بعد أن تم الانتهاء من حفر 45 بئرا أخرى تم إسنادها لإحدى الشركات المنفذة.

وفى سياق متصل، تابع محافظ الوادى الجديد أعمال الإزالة لمجموعة من التعديات التى يجرى تنفيذها فى مركز الفرافرة، حيث تم حصر 160 حالة تعدٍّ على أراضى أملاك الدولة.
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