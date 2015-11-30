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محافظ قنا يتلقى 256 شكوى وطلبا فى اللقاء الأسبوعى المفتوح

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محافظ قنا يتلقى 256 شكوى وطلبا فى اللقاء الأسبوعى المفتوح محافظ قنا يتلقى 256 شكوى وطلبا فى اللقاء الأسبوعى المفتوح
عقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، اللقاء الأسبوعى المفتوح لبحث مطالب وشكاوى المواطنين للتعرف على مشاكلهم بحضور جميع القيادات التنفيذية ورؤساء مجالس المدن بالمحافظة.

وشهد اللقاء عرض ما يزيد عن 265 طلبًا ما بين شكاوى وطلبات تعيين والحصول على مسكن، واستخراج تراخيص أراض، وندب وتجديد انتدابات، وتوصيل مرافق "كهرباء، صرف صحى، مياه"، والعلاج على نفقة الدولة ومساعدات عاجلة.

وأكد الهجان خلال اللقاء أن كل الطلبات المقدمة بخصوص الحصول على مسكن والعلاج على نفقة الدولة سوف تخضع إلى الفحص لبيان المستحقين ممن تنطبق عليهم الشروط، وعن باقى الطلبات جاءت معظمها بتأشيرات صريحة للمديريات والهيئات لعمل اللازم بما لا يخالف اللوائح والقوانين.

وأعطى المحافظ تعليماته إلى القيادات التنفيذية بسرعة الفحص والعرض فى الشكاوى المقدمة فى اللقاء والإفادة الفعلية بخصوص شكاوى وطلبات المواطنين، كما شدد على ضرورة التيسير على المواطنين وإزالة أسباب شكواهم والاستجابة للطلبات القانونية المقدمة منهم.

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