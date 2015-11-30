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مجلس جامعة سوهاج ينهى خدمة مدرس بكلية الطب ويوافق على إنشاء كلية للإعلام

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مجلس جامعة سوهاج ينهى خدمة مدرس بكلية الطب ويوافق على إنشاء كلية للإعلام مجلس جامعة سوهاج ينهى خدمة مدرس بكلية الطب ويوافق على إنشاء كلية للإعلام
قرر مجلس جامعة سوهاج اليوم برئاسة الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة، وبحضور أيمن عبد المنعم محافظ الإقليم، إنهاء خدمة محمد عبد الكريم مصطفى المدرس بقسم الجلدية والتناسلية بكلية الطب البشرى، بعد الحكم النهائى الصادر ضده من محكمة جنايات سوهاج بتاريخ 3 سبتمبر 2015 بالسجن المشدد 10 سنوات، لتحريضه والاتفاق على ارتكاب جرائم القتل وإضرام النيران فى المنشآت العامة واستخدام العنف ضد موظفيين عموميين.

وقال رئيس الجامعة فى تصريحات صحفية إن هذا القرار جاء تنفيذًا لنتائج التحقيقات من قبل الإدارة القانونية للجامعة، والتى أقرت بإحالة الموضوع إلى مجلس الجامعة لإنهاء خدمة المذكور طبقًا لنصوص المواد 25، 24 من قانون العقوبات.

كما وافق المجلس على إنشاء كلية للإعلام نظرًا لتوافر الإمكانيات المادية والبشرية، مع تطبيق لائحة كلية الإعلام التى تم اعتمادها من قبل لجنة القطاع.
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