وكيل "تعليم "بني سويف يشهد يوما كاملا للتعلم النشط داخل مدرسة

شهد نبوي محمد علي وكيل وزارة التربية والتعليم يرافقه ثروت محمد عبدالعزيز وكيل المديرية يوما كاملا نفذته وحده التقويم الشامل والتعلم النشط بمدرسة الصفا الاعداديه للبنات التابعه لإدارة بني سويف التعليمية .

تضمن اليوم - بحضور كلا من درويش حيدر مدير التعليم العام ، معتز حسن مدير إدارة بني سويف التعليميه ، د. محمد حماد هندي أستاذ بكلية التربيه ، د. هاله لطفي مدير الجوده بالادارة التعليميه - حصص تكاملية لعدد من المواد بجانب مسرحة المناهج وعروض مسرحية وتكريم طلاب .

وحضر وكيل الوزارة ومرافقوه اليوم طابور الصباح ثم حصه نموذجيه تكامليه تجمع (لغه عربية ، علوم، دراسات إجتماعية ) لدرس غرائب المعلومات بإستخدام إستراتيجيات التعلم النشط ،وحصه بمعمل العلوم و شرح واف لإحدي المعلمات بطريقه مسرحه المناهج بالإضافة إلي تكريم الطالبات المتفوقات (علمياً ورياضيا) والطالبات المشاركات في الأنشطة الصيفيه وكذلك فقرات غنائية و رياضيه متنوعه بجانب العرض مسرحي حولمساعدة الآخر دون النظر لما يقدمه أو إنتظار مقابل

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