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مدير عام محو الأمية : 23 % نسبة الأمية فى القليوبية

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مدير عام محو الأمية : 23 % نسبة الأمية فى القليوبية مدير عام محو الأمية : 23 % نسبة الأمية فى القليوبية
اكد أشرف محمود مدير عام فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالقليوبية انتهاء أكبردورة لمحو الأمية على مستوى المحافظة انطلقت فى أكتوبر الماضى بإعلان نجاح 10 ألاف و229 من إجمالى 14 ألف و707 تقدموا للدورات وحضر منهم 10 ألاف و 899 شخص الامتحان مشيرا ألى
>الأمية بالمحافظة تبلغ 23% بإجمالى 890 ألف تتركز النسبة الاكبر منهم فى شبين القناطر وحى شرق شبرا الخيمة و الخانكة.

وأوضح مدير الفرع بأنه تم تنظيم أكثر من 70 قافلة إعلامية منهم 4 قوافل ممولة من الهيئة والباقى بالتعاون مع مديريات الصحة والشباب والرياضة والأوقاف والتعليم ورجال الاعمال بجانب تفعيل بروتوكولات التعاون مع جامعة بنها ومديرية التعليم فى اطار مشروع ال 30 ألف معلم حيث لن يتم ترقيتهم من وظيفة مساعد لمعلم الا بعد مشاركة كل منهم فى محو أمية 10 مواطنين بالمحافظة من خلال فصول ذاتية التمويل يتم العمل فيها تطوعا .

وتابع أشرف :نتعاون حاليا مع" الشباب والرياضة "فى تنفيذ مشروع اطلقته الوزارة لمحو الامية على مستوى الجمهورية كما نعمل فى برنامج محو الامية ولمدة 4 سنوات تنتهى 2018 من خلال الخطة التى اطلقها رئيس الجهاز الاسبق وذلك عبر 1200 فصل محو امية بالمحافظة .. مضيفا :إحصاء 2016 سيكون العنصر الحاسم فى تحديد المدة المتبقية للقضاء على الأمية.

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مصر 365