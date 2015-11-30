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وزير الداخلية: لا يوجد تعذيب فى الأقسام.. والشرطة سمعتها طيبة فى مصر

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وزير الداخلية: لا يوجد تعذيب فى الأقسام.. والشرطة سمعتها طيبة فى مصر وزير الداخلية: لا يوجد تعذيب فى الأقسام.. والشرطة سمعتها طيبة فى مصر
قال اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، إنه لا يوجد تعذيب ممنهج فى الأقسام أو اختفاء قسرى، والشرطة جهاز سمعته طيبة فى .

وأضاف الوزير، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لا يجب التسرع فى معاقبة الضباط، لأننا إذا كنا لا نقبل بالظلم للمواطن، فلن نقبل بظلم الضابط واتخاذ إجراء سريع ضده دون الانتهاء من التحقيقات.

وأشار إلى أن الضابط إنسان قد يخطئ وإذا حدث ذلك فإنه يتم معاقبته ومحاسبته، وأن الضابط الذى يختلق المشاكل مع المواطنين "فاشل"، مؤكدا أننا لن نتكبر فى الاعتذار لأى مواطن صدر ضده تجاوز من قبل الشرطة.

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مصر 365

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