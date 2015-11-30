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النيابة تجرى معاينة تصويرية لواقعة مقتل سائق "توك توك" بالبساتين

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النيابة تجرى معاينة تصويرية لواقعة مقتل سائق "توك توك" بالبساتين النيابة تجرى معاينة تصويرية لواقعة مقتل سائق "توك توك" بالبساتين
أجرت نيابة البساتين بإشراف المستشار شريف معتز، رئيس النيابة، منذ قليل، معاينة تصويرية للمتهمين بمقتل سائق "التوك توك"، عقب اعتدائهم عليه بـ"المطاوى"، نتيجة امتناعهم عن سداد قيمة الأجرة.

كان قسم شرطة البساتين تلقى إخطارًا من المستشفى العام بدائرة القسم، يفيد بوصول المجنى عليه "مصطفى.م"، 29 سنة، سائق "توك توك"، عقب وفاته، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمناظرة الجثمان، وحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكشفت التحريات الأولية عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص طلبوا من المجنى عليه توصيلهم إلى منطقة قباء بالبساتين، وبطلب الأجرة اختلفوا معه على المبلغ المطلوب، فاعتدوا عليه بالضرب، بعد مشادة كلامية دارت بينهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين عقب تحديد هويتهم، وعقب الحصول على إذن من النيابة العامة، وتقنين كل الإجراءات القانونية، وبمواجهتهم أمام النيابة أنكروا ارتكاب الواقعة، فقررت النيابة حبسهم على ذمة التحقيقات.
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