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تعاون بين راديو النيل وطلاب جامعة القاهرة

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تعاون بين راديو النيل وطلاب جامعة القاهرة تعاون بين راديو النيل وطلاب جامعة القاهرة

ماهر عبد العزيز خلال الاستقبال

كتبت: إنجي لطفي

استقبل ماهر عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة راديو النيل، الدكتورة ماجدة مراد رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة وبصحبتها عدد من أعضاء هيئة التدريس ومجموعة من طلبة وطالبات السنة الأولى بقسم الإعلام التربوي، حيث تعرفوا على الشركة وإذاعات أف إم، والتقوا مع مارينا المصري وباسم كميل مذيعين هيتس ونيرة شريف مذيعة نغم ووئام وجدي مذيعة ميجا وخالد فتوح رئيس إذاعة شعبي.

كما تم عمل بروفات للطلبة والطالبات على قراءة النشرات وتقديم البرامج، واتفق الطرفان على أهمية التنسيق بين الكلية و راديو النيل في موضوع تدريب الطلبة.

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