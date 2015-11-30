الجامعة العربية والاتحاد الأفريقى تتفقان على تعزيز التعاون المشترك

اتفقت جامعة الدول العربية ومفوضية الأمن والسلم التابعة للاتحاد الأفريقى على تكثيف التعاون المشترك والتشاور السياسى لمواجهة التحديات التى تواجه القارة الأفريقية والمنطقة العربية خاصة فى ظل المتغيرات التى تشهدها الكثير من البلدان فى المنطقتين.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم مع مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقى إسماعيل شرجى والوفد المرافق له الذى يزور القاهرة حالياً.

وأكد شرجى - فى تصريحات للصحفيين عقب اللقاء - أهمية التعاون بين الجامعة العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقى، موضحا أن لقائه بالأمين العام اليوم ارتكز حول ضرورة التشاور وتكثيف التعاون بين الجانبين وتوفير كافة الإمكانيات لهذا التعاون بحيث يلبى تطلعات شعوب المنطقتين.

وأضاف شرجى إن اللقاء تناول أيضا تطورات الأوضاع الراهنة والحديث عن بؤر التوتر فى القارة الأفريقية والعالم العربى وتوصلنا إلى تصور مشترك حول كيفية التعامل مع هذه الأزمات بما فيها مكافحة الاٍرهاب والاوضاع فى الصومال واليمن وليبيا وفلسطين وسوريا.

ووصف اللقاء أنه كان مثمرا وفرصة جيدة لتبادل الرؤى، معرباً عن تطلعه لتواصل مثل هذه اللقاءات، موضحا انه اتفق مع الامين العام على عقد لقاء دوري بين الجامعة والمفوضية كل ستة أشهر.