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القبض على 204 مهاجرين غير شرعيين بمدينة بنغازى

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القبض على 204 مهاجرين غير شرعيين بمدينة بنغازى القبض على 204 مهاجرين غير شرعيين بمدينة بنغازى

تمكن جهاز الهجرة غير الشرعية ببنغازى، من القبض على 204 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بمناطق متفرقة من مدينة بنغازى بليبيا.

وقال الناطق باسم جهاز الهجرة غير الشرعية ببنغازى وليد العرفى، فى تصريح له اليوم، أنه تم القبض على 204 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة فى مناطق متفرقة من مدينة بنغازى، لافتا أن قوة مشتركة مكونة من عناصر من قسم الهجرة غير الشرعية بنغازى، وقوة المهام الخاصة والشرطة القضائية ومباحث الجوازات بنغازى قامت بمداهمة عدد من المناطق السكنية المتمركز بها المهاجرين غير الشرعيين.

وأوضح الناطق، أن القوة ضبطت أسلحة نارية وأسلحة بيضاء بحوزة بعض المهاجرين، مضيفا أن بعض المهاجرين حاولوا مقاومة القوة خلال المداهمات، وتمت إحالة المقبوض عليهم إلى مقر مركز الهجرة غير الشرعية.
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