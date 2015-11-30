"إسعاف الشرقية" يدفع بـ147 سيارة للمشاركة فى جولة إعادة الانتخابات

أكد مصدر مسئول بمرفق إسعاف الشرقية، الدفع بـ147 سيارة إسعاف، موزعة على 16 مركزا بالقرى التابعة لها؛ للمشاركة فى العملية الانتخابية بالمحافظة، موضحا أنه تم إضافة سيارتين بدائرة أبوحماد وههيا تحسبا لحدوث أى مناوشات بين أنصار المرشحين.

يذكر أن الجولة الأولى تم حسم ثلاثة مقاعد فيها لكل من الدكتور على المصيلحى فى دائرة أبوكبير، ومحمود فريد خميس فى دائرة بلبيس، وطلعت السويدى فى دائرة ديرب نجم، ويتنافس 54 مرشحا فى جولة الإعادة بالشرقية لحصد27 مقعدا.

ويبلغ عدد الناخبين بالشرقية 3 ملايين و891 ألفا و162، يصوتون فى 1843 لجنة فرعية بإشراف 1039 مركزا انتخابيا بـ 13 دائرة.،ويخصص لدائرة مدينة الزقازيق "مقعدين" ودائرة الزقازيق "4 مقاعد" ودائرة بلبيس "3 مقاعد" ودائرة العاشر من رمضان "مقعد" ودائرة مشتول السوق "مقعد" ودائرة منيا القمح "3 مقاعد" ودائرة أبوكبير"مقعدين" ودائرة ههيا والإبراهيمية "مقعدين" ودائرة ديرب نجم"مقعدين" ودائرة فاقوس "3 مقاعد" ودائرة أبوحماد "مقعدين" ودائرة الحسينية "3 مقاعد"ودائرة كفر صقر "مقعدين".