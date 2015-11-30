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مصطفى الطلخاوى ينهى دورة الأهرام للدراسات السياسية بحضور وزيرة داخلية بريطانيا

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مصطفى الطلخاوى ينهى دورة الأهرام للدراسات السياسية بحضور وزيرة داخلية بريطانيا مصطفى الطلخاوى ينهى دورة الأهرام للدراسات السياسية بحضور وزيرة داخلية بريطانيا
أنهى البرلمانى مصطفى الطلخاوى النائب عن دائرة الدخيلة، غرب الإسكندرية، مشاركته فى الدورة التدريبية التى نظمها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

وقال "الطلخاوى" فى تصريح له، إنه التقى بجاكى سميث وزيرة الداخلية البريطانية، ونيك هارفى وزير الدفاع البريطانى فى الدورة التى تناولت عددا من المفاهيم والنصائح للبرلمانى منها كيفية التصويت إجراء تصويت بالجلسة العامة، والتعامل مع التغطية الإعلامية، وتعريف النائب باللجان البرلمانية، وموقف موظفى البرلمان وكيفية التعامل معهم، والرقابة المالية وكيفية مناقشة الموازنة، وأدوات التشريع والرقابة، والنواب والدوائر الانتخابية وتحليل المشكلات وكيفية حلها، والتعامل مع القوانين والأزمات الطارئة.

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