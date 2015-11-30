مرشحون بالمنصورة يخترقون الصمت الانتخابى بلافتات على المصالح الحكومية

اخترق عدد من المرشحين فترة الصمت الانتخابى بتشغيل الميكروفونات فى شوارع المنصورة، لحث المواطنين على النزول والتصويت لصالحهم، فيما علق آخرون اللافتات على المصالح الحكومية ومنها مديرية التموين

يذكر أن محافظة الدقهلية تضم 1759 لجنة فرعية تشمل، 160 لجنة بالدائرة الأولى بقسم أول وثان المنصورة، 175 لجنة بالثانية مركزى المنصورة ومحلة الدمنة، 160 لجنة بالثالثة مركز بلقاس، 174 لجنة بالرابعة مركزى طلخا ونبروه، 139 لجنة بالخامسة مركزى بنى عبيد ودكرنس، 121 لجنة بالسادسة مركز شربين، 124 لجنة بالسابعة مركزى المنزلة والمطرية، 136 لجنة بالثامنة مركز منية النصر، 214 لجنة بالتاسعة مركز ميت غمر، 127 لجنة بالدائرة العاشرة مركز أجا، و219 بالحادية عشر بمركز السنبلاوين.