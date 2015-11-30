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محافظ السويس يقرر إغلاق مستشفيين ومعملين لمخالفة المعايير الطبية

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محافظ السويس يقرر إغلاق مستشفيين ومعملين لمخالفة المعايير الطبية محافظ السويس يقرر إغلاق مستشفيين ومعملين لمخالفة المعايير الطبية
قرر محافظ السويس اللواء العربى السروى، اليوم الاثنين، إغلاق مستشفيين ومعملين لمخالفة المعايير الطبية المطلوبة.

جاء ذلك بعد قرار المحافظ بتشكيل لجنة للتفتيش على كل المنشآت الطبية الخاصة بمحافظة السويس، للتأكد من تطبيق المعايير الطبية المطلوبة، حيث أظهرت اللجنة وجود مخالفات بمستشفى السيد البدوى، وعباد الرحمن.

كما قرر المحافظ، بناء على اللجنة، إغلاق معملين للتحاليل الطبية، لمخالفتهما إصدار التراخيص اللازمة وحتى يتم عمل الإصلاحات بمركز الأشعة، لافتا إلى أن قرار الغلق جاء وفقا للمادة "11" من القانون 51 لسنة 1981 الخاص بتنظيم المنشآت الطبية.

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