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القبض على الناشط السياسى إسماعيل الإسكندرانى بمطار الغردقة قادما من ألمانيا

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القبض على الناشط السياسى إسماعيل الإسكندرانى بمطار الغردقة قادما من ألمانيا القبض على الناشط السياسى إسماعيل الإسكندرانى بمطار الغردقة قادما من ألمانيا
ألقت الأجهزة الأمنية المختصة بمطار الغردقة الدولى اليوم القبض على الصحفى والناشط السياسى إسماعيل الإسكندرانى، فور وصوله للمطار على متن إحدى الرحلات القادمة من ألمانيا.

وقال مصدر أمنى: تم إلقاء القبض على الناشط السياسى إسماعيل الإسكندرانى، فور وصوله على متن إحدى الرحلات القادمة من المطارات الألمانية، وتم التحقيق معه، وإحالته للنيابة العامة فى تهم لم يتم الإفصاح عنها.

يذكر أن إسماعيل الإسكندرانى يعمل باحثا متطوعًا فى المركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وصحفيًا بجريدة السفير العربى.

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